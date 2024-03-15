Захарова рассказала, как проголосует на выборах президента

«Сама я, конечно, пойду голосовать», — сказала она. Захарова добавила, что в связи с тем, что «мы занимаемся информационным обеспечением (голосования), для нас очень важно начало этого этапа, оставила голосование на завтрашнее утро».
«Завтра я пойду на избирательный участок», — заявила официальный представитель МИД РФ.
Говоря о своих коллегах по пресс-службе, Захарова отметила, что они будут голосовать онлайн.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.