Шольц анонсировал создание новой коалиции для поддержки Киева

13 марта Шольц в очередной раз высказался против поставок ракет Taurus Киеву. По мнению главы немецкого кабмина, это сделает Берлин участником украинского конфликта. В то же время 9 марта глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может помочь ФРГ в осуществлении поставок ракет ВСУ. Планируется, что Германия просто продаст Taurus Соединённому Королевству, которое уже само организует поставки Киеву. Но министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такой инициативы. Тем временем СМИ узнали, что Германии понадобится около двух лет для возобновления производства ракет Taurus.