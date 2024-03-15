Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Российские дипломаты готовы к попыткам провокаций на выборах президента РФ, загранучреждения будут усиленно охраняться, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«В США образованы три избирательных участка: в Посольстве и генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Днем голосования определено 17 марта. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности выборного процесса. Пристально следим за обстановкой вокруг наших загранучреждений. Находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. По нашей просьбе в день голосования усиленные наряды секретной службы будут контролировать ситуацию вокруг посольства и других росзагранучреждений», — заявил Антонов.
Он подчеркнул, что дипломатам известно «о планах представителей “несистемной оппозиции” серьёзно осложнить организацию избирательного процесса и попытаться повлиять на волеизъявление россиян».
«Мы готовы к такого рода провокациям. Не позволим испортить день для тех, кто хочет честно исполнить гражданский долг. Получаем много звонков сограждан с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок», — сказал высокопоставленный дипломат.
«Мы даже заготовили детские столики для рисования нашим самым юным гостям, которые придут к нам вместе с родителями. Тем не менее, учитывая подогреваемый американскими властями разгул русофобских настроений, были вынуждены отказаться от проведения досрочного голосования, а также сбора голосов вне помещений избирательных участков», — подчеркнул Антонов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.