Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам

«В США образованы три избирательных участка: в Посольстве и генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Днем голосования определено 17 марта. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности выборного процесса. Пристально следим за обстановкой вокруг наших загранучреждений. Находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. По нашей просьбе в день голосования усиленные наряды секретной службы будут контролировать ситуацию вокруг посольства и других росзагранучреждений», — заявил Антонов.