Выборы президента России продолжаются

Однако на некоторых участках не обошлось без инцидентов — там пытались испортить урны и бюллетени зеленкой и другими жидкостями, был зафиксирован ряд попыток устроить поджог. Как указала на брифинге в информационном центре председатель Центризбиркома Элла Памфилова, за такие деяния грозит уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы. В ЦИК при этом заверили, что данные инциденты единичны и на самих выборах никак не отразятся.