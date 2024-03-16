МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выборы президента России продолжаются, суббота станет вторым днем голосования, которое продлится до вечера воскресенья. Первый день голосования, 15 марта, уже был отмечен высокой явкой.
Офлайн и онлайн
По последним данным Центризбиркома РФ, общая очная явка составила 36,12%, причем в некоторых регионах, в том числе ДНР, Херсонской области и на Чукотке, она превысила 60%. Россияне также очень активно голосуют электронно. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования по состоянию на поздний вечер пятницы было выдано более 3,5 млн бюллетеней при 4,76 млн зарегистрированных участников, явка таким образом составила 74%.
ДЭГ на федеральной платформе проходит в 28 субъектах РФ, жители Москвы голосуют на своей платформе. Согласно последним данным, в столице в дистанционном электронном голосовании приняли участие свыше 2,5 млн человек.
Как отметил в беседе с журналистами член правления Российской ассоциации политической науки, политолог Владимир Шаповалов, «явка свидетельствует о зрелости российского гражданского общества, понимании подавляющим большинством граждан России значимости выборов президента для настоящего и будущего страны». При этом он заметил, что сами выборы проходят на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, «призывов иноагентов бойкотировать выборы, угроз, провокаций и запугивания избирателей и членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств».
Обстановка на выборах
Наблюдатели, как иностранные, так и российские, не сообщали о каких-либо серьезных нарушениях. Как заметил глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества, ее генеральный секретарь Чжан Мин, «никаких вопросов и проблем» не замечено.
Однако на некоторых участках не обошлось без инцидентов — там пытались испортить урны и бюллетени зеленкой и другими жидкостями, был зафиксирован ряд попыток устроить поджог. Как указала на брифинге в информационном центре председатель Центризбиркома Элла Памфилова, за такие деяния грозит уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы. В ЦИК при этом заверили, что данные инциденты единичны и на самих выборах никак не отразятся.