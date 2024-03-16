Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела России

На сегодняшнем заседании СБ ООН ряд западных дипломатов и их союзников повторили тезис о «липовых выборах» на «территории Украины».
«Я не буду комментировать прозвучавшие в этом зале абсолютно беспардонные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Полянский.
«Их авторы сами себя изобличили. Хорошо, что их слова останутся в протоколе нашего заседания», — указал он.
По его словам, «нравится это кому-то или нет, но сегодня в России начались выборы президента, которые продлятся три дня и пройдут в том числе в новых российских регионах, присоединившихся к нашей стране в результате свободного волеизъявления в сентябре 2022 года».
«Голосование пройдет в полном соответствии с Конституцией РФ. Я поздравляю с этим жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выбирающих сегодня вместе со всеми нами свое будущее», — заявил Полянский. Он также поздравил жителей Крыма, сделавших свой выбор в пользу России десять лет назад.