Суд Нью-Йорка отложил на месяц слушания по делу Трампа о подлоге документов

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Верховный суд штата Нью-Йорк отложил на 30 дней начала рассмотрения по существу дела о подлоге финансовых документов принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом говорится в обнародованном в пятницу решении суда.
Ранее планировалось начать рассмотрение дела 25 марта. «Суд назначит новую дату разбирательства, если потребуется, когда примет решение по ходатайству стороны защиты по итогам слушаний», — говорится в документе.
Ранее газета The New York Times информировала, что прокуратура Нью-Йорка подала ходатайство в суд, предложив отложить на 30 дней начало рассмотрения дела. Отмечалось, что сторона обвинения дополнительно предоставила в среду около 31 тыс. страниц различных записей, которые касаются этого дела. Прокуратура «не возражает против переноса на срок до 30 дней» даты начала слушаний с тем, чтобы адвокаты Трампа смогли ознакомиться с новыми материалами.
Поводом к расследованию, связанному с порноактрисой Сторми Дэниэлс, стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, чтобы актриса не распространяла информацию об интимной связи с Трампом с 2006 по 2007 год, за месяц до его победы на выборах 2016 года адвокат Майкл Коэн выплатил Дэниэлс $130 тыс.
В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат порноактрисе. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату расходы, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс.