Суд Нью-Йорка отложил на месяц слушания по делу Трампа о подлоге документов

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат порноактрисе. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату расходы, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс.