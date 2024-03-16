Посол РФ в США рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

Российские дипломаты неоднократно ранее рассказывали о попытках вербовки со стороны стран Запада. Так, посол РФ в Польше Сергей Андреев говорил, что «были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами». Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая рассказывала, что сотрудники американских служб подходят к дипломатам на улицах и в аэропортах и используют контекстную рекламу в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Linkedin, Telegram, Twitter, Yahoo, YouTube «для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР».