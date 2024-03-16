Оглашена предварительная явка на выборы президента РФ в Приморье

Как уж писала «КП», голосование проходит без эксцессов, а в некоторых муниципалитетах и регионах случаются забавные истории. В ДВФУ юноша проголосовал в костюме тигра, а на Камчатке молодожены решили сделать выбор в пользу одного из кандидатов прямо на свадьбе.