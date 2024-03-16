Оглашена предварительная явка на выборы президента РФ в Приморье

Явка приморцев на 20 часов 15 марта на голосование по выборам президента РФ составила порядка 34,5%. Как уточнили в правительстве региона утром 16 марта, число избирателей, посетивших участки, превысило 490120 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Все избирательные участки, расположенные на территории Приморья, открыты. В региональном ЦИК напомнили, что члены комиссии могут приехать к вам при невозможности посетить избирательные участки. Заявление можно подать до 17 часов 17 марта.
Как уж писала «КП», голосование проходит без эксцессов, а в некоторых муниципалитетах и регионах случаются забавные истории. В ДВФУ юноша проголосовал в костюме тигра, а на Камчатке молодожены решили сделать выбор в пользу одного из кандидатов прямо на свадьбе.
Подробную информацию об избирательных участках и процедуре голосования в Приморском крае мы публиковали в отдельном материале.