Путин проголосовал онлайн на выборах президента РФ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходит в 28 регионах России. Избирательные участки, где поучаствовать в выборах можно при помощи бумажного бюллетеня, все три дня будут работать с 8:00 до 20:00.
Проголосовать онлайн можно до 20:00 17 марта.
Ранее, 15 марта, в ЦИК РФ сообщили, что явка на выборах президента РФ по состоянию на 22:00 мск составила 36,09%.
Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В нем принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.