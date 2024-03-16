Посол РФ считает, что Байден оскорблениями Путина хочет «похоронить» отношения

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина подтверждают намерение страны «похоронить» двусторонние связи. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении “похоронить” двусторонние связи и нанести России “стратегическое поражение”. Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим», — приводит его слова телеграм-канал российской дипмиссии.
Дипломат также считает, что в США не жалеют сил, пытаясь испортить россиянам выборы. Он отметил, что голосование еще не завершилось, а власти США уже грозят непризнанием итогов волеизъявления.
Антонов также обвинил страны Запада в хакерских атаках на ресурсы дистанционного электронного голосования и подчеркнул, что «потуги недругов» не помешают выборам президента России.
Ранее Байден в своем выступлении назвал Путина «бандитом», а до этого допустил грубое высказывание, назвав российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном».
Президент РФ счел подобные высказывания хамскими и предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о «предпочтительном для России» будущем президенте США, которым является как раз Байден. По мнению Путина, после его слов Байден не мог его просто поблагодарить.