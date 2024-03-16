Посол РФ считает, что Байден оскорблениями Путина хочет «похоронить» отношения

Президент РФ счел подобные высказывания хамскими и предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о «предпочтительном для России» будущем президенте США, которым является как раз Байден. По мнению Путина, после его слов Байден не мог его просто поблагодарить.