Рекордные показатели явки на выборы президента демонстрирует Дальний Восток

Первый день выборов президента завершился в России. Согласно официальным данным от 15 марта, на 21:00 средняя явка по стране составила 35,48%. В то же время ДФО демонстрирует высокий показатель с цифрой 36,72%, что задает высокую планку регионам всей страны. На высокую явку в регионах Дальнего Востока равняются не только избиратели из остальных регионов России, но и главы этих регионов, таким образом, они вступают в «гонку электоральных мобилизаций» и увеличивают явку в среднем по стране. Так, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев одним из первых пришел на избирательный участок вместе со всей семьей, чем показал пример сплоченности и гражданской ответственности, сообщает ИА AmurMedia.