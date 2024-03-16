Рекордные показатели явки на выборы президента демонстрирует Дальний Восток

Первый день выборов президента завершился в России. Согласно официальным данным от 15 марта, на 21:00 средняя явка по стране составила 35,48%. В то же время ДФО демонстрирует высокий показатель с цифрой 36,72%, что задает высокую планку регионам всей страны. На высокую явку в регионах Дальнего Востока равняются не только избиратели из остальных регионов России, но и главы этих регионов, таким образом, они вступают в «гонку электоральных мобилизаций» и увеличивают явку в среднем по стране. Так, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев одним из первых пришел на избирательный участок вместе со всей семьей, чем показал пример сплоченности и гражданской ответственности, сообщает ИА AmurMedia.
Не секрет, что большая явка на Дальнем Востоке следствие роста доверия к федеральной власти и качества жизни граждан. Несмотря на отдельные попытки враждебных России сил дискредитировать выборные процедуры, внешнее давление на разобщает, а консолидирует население ДФО. Активность лояльно настроенных избирателей в первый день голосования многократно выше, чем протестно ориентированных. На досрочном голосовании на Дальнем Востоке проголосовало 88495 человек (96% от всех избирателей округа, имевших право принять участие в досрочном голосовании). По сравнению с 2018 годом число проголосовавших досрочно увеличилось более, чем вдвое.
Ход выборов президента в Хабаровском крае. В центре общественного наблюдения. на. Фото: Юлия Матреницкая, ИА AmurMedia.
Ход выборов президента в Хабаровском крае. В центре общественного наблюдения. на. Фото: Юлия Матреницкая, ИА AmurMedia.
1 / 2.
— Объяснение этому очень простое и логичное. У людей растёт доверие к избирательной системе. Растёт и самосознание. Но самое главное, люди видят разительные перемены к лучшему во всех областях нашей жизни: в здравоохранении, промышленности, образовании. Страна сегодня это одна большая промышленная стройка", — поясняет председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.
На 20:00 15 марта, явка избирателей в Хабаровском крае составила 30,09%. Это отличный показатель, особенно если учитывать, что итоговая явка региона на выборах в 2018 году была 64,20%, тогда край отстал от среднероссийского уровня. Многие эксперты прогнозируют, что за следующие два дня голосования нынешний процент обойдет прошлый результат.
Дальний Восток и в организационном плане подошел к выборам максимально ответственно. Властям удалось выстроить беспрерывный процесс легитимизации голосования: четкая организация голосования в отдаленных местах, работы общественных палат и наблюдателей, системы голосования на КОИБах и видеофиксации, регулярные публичные отчеты избиркомов и прозрачность всех выборных процедур в целом. Голосование проходит на самом высоком организационном уровне. Используются разные формы контроля: в ДФО работает свыше 20000 наблюдателей, на многих участках установлены камеры, параллельно массово используются видеорегистраторы.
Ход выборов президента в Хабаровском крае. В центре общественного наблюдения. на. Фото: Юлия Матреницкая, ИА AmurMedia.
Ход выборов президента в Хабаровском крае. В центре общественного наблюдения. на. Фото: Юлия Матреницкая, ИА AmurMedia.
1 / 2.
Федеральные эксперты объясняют высокую лояльность жителей ДФО успешными шагами в социально-экономическом развитии Дальнего Востока, которые реализуются в рамках государственной политики поворота на Восток.
— Социально-экономическое развитие Дальнего Востока приобретает новое дыхание и значение в условиях поворота страны на Восток. Гораздо большее значение в нынешней обстановке приобретает взаимодействие с Китаем, другими странами АТР, и здесь возрастает роль всех основных отраслей Дальнего Востока. Прежде всего, транспорт, порты, железная дорога, пункты пропуска. Роль дальневосточных городов как опорных пунктов взаимодействия со странами АТР, — объяснил Михаил Кузнецов, директор ФАНУ «Востокгосплан».
Голосование проходит штатно и планово, без форс-мажоров. Несмотря на угрозу провокаций и ряд фейков, выборы проходят чисто, по итогам первого дня голосования ни одного серьезного нарушения, которое могло бы повлиять на результат, не зафиксировано. Но поскольку провокации и попытки легитимизации кампании со стороны иноагентов и западных спецслужб, вероятнее всего, еще будут активно предприниматься власти, и избирателям важно не снижать градус бдительности.
— Уверен, наш край и все дальневосточники покажут пример высокой гражданской активности не только в бою и в тылу, но и на выборах. Покажем, что мы едины и непобедимы и голосуем за будущее России! Мне приятно, что я с миллионами наших граждан выбираю сегодня национального лидера. Мы сплотились вокруг России, нашей Армии, наших национальных проектов, — подчеркнул глава края Михаил Дегтярев.
Напоминаем, что следующее обновление информации по явке в Хабаровском крае краевая избирательная комиссия обнародует сегодня в 15:30.