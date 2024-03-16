На ряде участков в Хабаровском крае явка уже превысила 95%

— Речь идёт об участках, которые расположены в военных городках, домах ветеранов. Военнослужащие и пожилые граждане у нас всё-таки самые дисциплинированные. В целом по краю явка по итогам первого дня голосования составила 30.3%. Это примерно в три раза выше, чем было в первый день голосования на выборах в Государственную думу, — отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Второй день голосования стартовал штатно в 8 утра. Избирательные участки будут работать до 20 часов местного времени. Семьи с детьми на них ждут маленькие подарки.