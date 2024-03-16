На ряде участков в Хабаровском крае явка уже превысила 95%

Второй день голосования на выборах президента России стартовал в Хабаровском крае без нарушений. При это явка на некоторых участках превысила рекордные 95%. Об этом утром субботы, 16 марта, рассказал председатель крайизбиркома Денис Кузьменко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Речь идёт об участках, которые расположены в военных городках, домах ветеранов. Военнослужащие и пожилые граждане у нас всё-таки самые дисциплинированные. В целом по краю явка по итогам первого дня голосования составила 30.3%. Это примерно в три раза выше, чем было в первый день голосования на выборах в Государственную думу, — отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Второй день голосования стартовал штатно в 8 утра. Избирательные участки будут работать до 20 часов местного времени. Семьи с детьми на них ждут маленькие подарки.
— Мониторинг показал, что никаких эксцессов на избирательных участках не было. Мы посетили 43 участка в шести муниципалитетах. Работа эта продолжается и сегодня. Активность наших наблюдателей очень высока. Мы постоянно получаем от них информацию о ситуации на избирательных участках, — рассказала председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.
Напомним, в первый день голосования практически на всех УИКах отмечалась невиданно высокая явка. Активнее всего голосовали на севере края. В Аяно-Майском районе проголосовало более 55% избирателей. В абсолютных лидерах Тугуро-Чумиканский район — там явка превысила 66%.
В субботу голосование идёт в более спокойном режиме. Это даст возможность членам участковых комиссий более плотно заняться теми избирателями, кто пожелал проголосовать на дому по состоянию здоровья.