Председатель краевого парламента отдал свой голос на президентских выборах в Приморье

«Приморцы, особенно дети и молодежь, должны больше знать об истории родного края, о своих выдающихся земляках. И было приятно сегодня увидеть, что многие люди приходят на участки всей семьей. Это очень важно, ведь в эти три дня мы выбираем свое будущее. Будущее, за которое боролся и отдал свою жизнь Альберт Гумерович Юнусов. Голосовать на именном участке в Чугуевке — это дань памяти и уважения ему, который отдал самое дорогое и ценное, что у него было ради того, чтобы мы с вами могли жить, голосовать, исповедовать те принципы, которые нам ценны. И он всегда будет с нами», — поделился Антон Волошко.