Избирателей встречают песнями на избирательных участках в колледже искусств

«Открыл сегодня концертную программу академический хор приморского краевого колледжа искусств. В течение 40 минут хор радовал посетителей. Следом за ними концертную площадку занял ансамбль народной песни “Ярица”. Сейчас у них второе выступление. Также сегодня выступит на духовых и ударных инструментах брасс-квинтет, солисты вокального отделения, ансамбли отделения народного оркестра. Программа будет длиться до 17:30, завершит выступление часовой программой отделение эстрадных песен», — рассказала заместитель директора приморского краевого колледжа искусств Елена Купчанко.