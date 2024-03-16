Глас народа: на избирательных участках в Хабаровском крае второй день подряд выстраиваются очереди

В разгаре второй день выборов президента России. По данным на утро 16 марта, 30,03% избирателей Хабаровского края уже посетили помещения своих УИКов и отдали голоса за самого достойного, на их взгляд, кандидата.
Поток желающих выразить свою волю не иссякает и сегодня. На избирательных участках царит ажиотаж, люди приходят целыми семьями. У столов, где выдают бюллетени, и у кабинок для голосования собираются очереди. Прекрасная погода и настроение выходного дня благоприятствуют тому, чтобы после реализации своего конституционного права совершить приятную прогулку.
Напоминаем, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 без перерывов на обед. А еще в этом году в рамках проекта «Всей семьей» в дни голосования среди жителей региона разыграют 100 тысяч фотокниг от компании NetPrint и две тысячи сертификатов на покупки в Ozon. Чтобы принять участие, семьям нужно прийти на избирательные участки в один из трех дней, проголосовать и сделать общее семейное фото. Затем — опубликовать его на своей странице в соцсетях «Вконтакте» или «Одноклассники» с хештегом #всейсемьей, #всейсемьейнавыборы27. Розыгрыш призов состоится 4 апреля.