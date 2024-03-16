Глас народа: на избирательных участках в Хабаровском крае второй день подряд выстраиваются очереди

Напоминаем, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 без перерывов на обед. А еще в этом году в рамках проекта «Всей семьей» в дни голосования среди жителей региона разыграют 100 тысяч фотокниг от компании NetPrint и две тысячи сертификатов на покупки в Ozon. Чтобы принять участие, семьям нужно прийти на избирательные участки в один из трех дней, проголосовать и сделать общее семейное фото. Затем — опубликовать его на своей странице в соцсетях «Вконтакте» или «Одноклассники» с хештегом #всейсемьей, #всейсемьейнавыборы27. Розыгрыш призов состоится 4 апреля.