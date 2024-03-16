Явка в первый день голосования в Ростовской области составила 36%

В Ростовской области явка по итогам первого дня голосования на выборах президента России составила 36%. Предварительные итоги за 15 марта 2024 года опубликованы пресс-службой донского Избиркома.
— При подведении промежуточных итогов явки учитывались также 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно, — говорится в сообщении избирательной комиссии региона.
Всего же в дистанционном формате бюллетени заполнили уже более 60% от всех подавших заявления. Однако эта цифра постоянно растет, так как голосовать онлайн можно круглосуточно.
Напомним, сегодня, 16 марта, второй день голосования. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Заключительный выборный день — 17 марта.