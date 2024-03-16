Выборы на Дальнем Востоке: рекордная явка, успех ДЭГ и десятки тысяч наблюдателей

«Выборы в России уже давно стали традицией, — считает художественный руководитель Театра Горького, депутат ЗС ПК Ефим Звеняцкий. — Со времен Советской власти это часть нашей жизни, это норма. Они определяют твое настроение и твою жизнь, жизнь дома, страны, детей, театра, в котором я работаю. Думать, что все это не про нас, без нас и кроме нас — я не разделяю таких точек зрения. Я вижу серьезные изменения. Я ориентируюсь на театр, в котором я служу. Постоянно приходят полные залы. Это люди, в которых есть настроение, есть надежды и мысли. В 2025—2026 годах мы входим в реконструкцию. Вы даже не можете представить, какое в итоге это будет произведение искусства. Может быть, это тоже доля тех выборов, в которых мы участвуем. Надо поддерживать и продолжать эту историю. Мне кажется, что в этом есть импульс человеческого соучастия, желания, чтобы твой дом стал частью города, город стал частью край, а край — частью нашей бесконечной России».