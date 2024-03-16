Выборы на Дальнем Востоке: рекордная явка, успех ДЭГ и десятки тысяч наблюдателей

За первый день выборы президента РФ на Дальнем Востоке обозначились важные тренды, которые после были подтверждены по всей стране. В первую очередь, стоит говорить о чистоте процедуры — в избиркомы поступали единичные жалобы, которые позже не находили подтверждения (кроме одной за незаконную агитацию — единственный кейс по всему ДВ). Регионы продемонстрировали рекордную явку, которая в некоторых случаях превысила 60 процентов, а в избирателях закрепилась традиция приходить на участки семьями и трудовыми коллективами.
Явка в первый день голосования на Дальнем Востоке составила 36,72%, превысив этот показатель по стране (30%). Интересно и то, что на прошлых выборах президента, которые проходили в 2018 году в один день, явка по Дальнему Востоку составила 64,32%. Таким образом, территория идет опережающими темпами и уже на трети дистанции показала результат, превышающий половину прошлого.
По словам экспертов, первый день выборов привлекает на избирательные участки, в основном, лоялистское крыло избирателей. Рекордный показатель за пятницу на Дальнем Востоке, в свою очередь, свидетельствует о росте числа жителей, разделяющих курс страны и его руководства, и снижении оппозиционных настроений. Политологи и социологи еще несколько лет назад отфиксировали новый политический статус Дальнего Востока: если раньше территория считалась протестной, то сейчас протест перестал играть какую-либо сущностную роль и оказывать влияние на политические процессы. Серьезным фактором этой трансформации послужили, в том числе, системные действия дальневосточного полпредства и его руководителя, заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, по закреплению ДВ-регионов в федеральной повестке, лоббированию их интересов в Москве, привлечению инвесторов и крупных проектов.
Еще один лидер из этого списка — Камчатский край. Как сообщили в Минцифры, он занимает первое место по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). В этом году регион стал единственным на Дальнем Востоке, где реализуется этот формат. Губернатор Камчатки Владимир Солодов первым из глав субъектов РФ отдал голос с помощью цифрового сервиса. Сейчас в стране такая возможность есть в 29 регионах. Учитывая успешный опыт и рост доверия к ДЭГ, можно ожидать в следующих электоральных событиях его распространения на другие дальневосточные регионы и субъекты РФ, в целом.
Следует отметить, что все дальневосточные главы провели качественную работу по привлечению избирателей на участки, в том числе, подав личный пример и отдав свой голос в начале первого дня голосования.
Свою лепту в общий показатель явки дало досрочное голосование, которое реализовывалось в труднодоступных районах, которых на Дальнем Востоке немало, на судовых участках и так далее. Всего таким образом проголосовало 88495 человек (96% от всех избирателей округа, имевших на это право). По сравнению с 2018 годом число проголосовавших досрочно увеличилось более, чем вдвое. Проголосовать смогли даже бойцы-дальневосточники в зоне СВО — специальные участки были организованы и для них. Жители ДВ активно отдавали голос за рубежом, в посольствах иностранных государств. Так, жители Бурятии и Якутии делились фото из участков в Стамбуле и Пхукете, что только доказывает — выборы организованы так, что даже отсутствие по месту пребывания не становится преградой для волеизъявления.
«Явка на Дальнем Востоке исторически и на данный момент задаёт ориентир таковой по всей стране, — считает политтехнолог, член РАПК Андрей Мягков. — В этом году есть все предпосылки для рекордного числа участвующих в голосовании, как в абсолютных цифрах, так и в процентах. Во-первых, трёхдневное голосование даёт возможность и самим избирателям выбрать наиболее удобный день, и властям даёт больше возможностей для привлечения избирателей. Равно как и существующие механизмы досрочного голосования, электронного волеизъявления и голосования по месту пребывания».
По информации региональных избирательных комиссий на Дальнем Востоке можно судить о лабораторной чистоте процесса. По обобщенным сведениям, из 12 сообщений о нарушениях шесть — не подтвердились, четыре оказались фейковыми вбросами, один еще в обработке и лишь один подтвержден — речь идет о незаконной агитации, который в своих соцсетях разместил региональный депутат от оппозиции. В настоящий момент народный избранник удалил свой пост.
Выборы на Дальнем Востоке имеют максимальную защиту и от нарушений, и от фейков. Все сообщения о нарушениях мгновенно проходят верификацию и, как становится видно, в массе своей не подтверждаются, чем купируется возможность использовать злонамеренные вбросы для создания негативной картинки выборов. За самим ходом выборов на Дальнем Востоке следят 20 тысяч наблюдателей. В том числе, иностранных.
«Выборы в России уже давно стали традицией, — считает художественный руководитель Театра Горького, депутат ЗС ПК Ефим Звеняцкий. — Со времен Советской власти это часть нашей жизни, это норма. Они определяют твое настроение и твою жизнь, жизнь дома, страны, детей, театра, в котором я работаю. Думать, что все это не про нас, без нас и кроме нас — я не разделяю таких точек зрения. Я вижу серьезные изменения. Я ориентируюсь на театр, в котором я служу. Постоянно приходят полные залы. Это люди, в которых есть настроение, есть надежды и мысли. В 2025—2026 годах мы входим в реконструкцию. Вы даже не можете представить, какое в итоге это будет произведение искусства. Может быть, это тоже доля тех выборов, в которых мы участвуем. Надо поддерживать и продолжать эту историю. Мне кажется, что в этом есть импульс человеческого соучастия, желания, чтобы твой дом стал частью города, город стал частью край, а край — частью нашей бесконечной России».