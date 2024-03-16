Захарова: выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны

Такое решение, по ее словам, должно быть основано на реальных нуждах государства, а не на «заигрываниях» с Западом.
«Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлебка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ», — сказала Мария Захарова в интервью «РИА Новости».
Она добавила, что со стороны ОДКБ в отношении Армении никогда не было ничего плохого. Представитель МИД уточнила, что решение о возможном выходе будет принимать сам Ереван, при этом «не нужно прятаться за ОДКБ в попытках уйти от ответственности». «Заигрывания» с западными странами, по ее словам, опасны, так как «это вопросы безопасности».
23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства Армении в ОДКБ. 12 марта он заявил, что страна выйдет из организации, если ее члены не выполнят своих обязательств и не признают свою зону ответственности. Кроме того, по его словам, позиция участников договора о суверенной территории Армении должна совпадать с ереванской. В начале марта армянский Совбез также сообщил о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц.
Петр Бузлаев