Захарова: выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны

«Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлебка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ», — сказала Мария Захарова в интервью «РИА Новости».