Глава Красноярска Владислав Логинов пришел на избирательный участок с супругой и детьми

Сделал свой выбор и за сквер, который претендует на благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Прошу красноярцев обязательно высказать свое мнение на этот счет. Совместное принятие решений должно быть неизменным в развитии нашего города, — отметил Владислав Логинов.