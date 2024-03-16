Глава Красноярска Владислав Логинов пришел на избирательный участок с супругой и детьми

Помимо исполнения гражданского долга, глава города пообщался с председателями избирательных комиссий, горожанами, проверил, как организован процесс, всё ли безопасно и комфортно для избирателей.
Также мэр отметил, что очень рад видеть большое количество красноярцев, пришедших на участок с семьями. Отдельное внимание мэр уделил голосованию за благоустройство будущих общественных пространств в городе и крае.
Сделал свой выбор и за сквер, который претендует на благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Прошу красноярцев обязательно высказать свое мнение на этот счет. Совместное принятие решений должно быть неизменным в развитии нашего города, — отметил Владислав Логинов.