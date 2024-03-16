МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью — предупредить», — сказала она.
Дипломат добавила, что некоторые доводы Москвы были восприняты армянской стороной, «даже были приняты определенные меры».
«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять», — подчеркнула представитель МИД.
По ее словам, Москва искренно желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет, выстраивала политику, исходя из национальных интересов. Она объяснила, что национальные интересы — это не то, что «написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице», а те, которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении.
Она также добавила, что на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику.
«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе», — указала Захарова.
Она отметила, что это и есть «проверка на прочность», которую прошла Москва в отношениях с Ереваном.
«Оно дорогого стоит. И это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически многие западные страны, Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причём почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД обратила внимание на количество беженцев, которое приняла Россия.
«И очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой», — заключила она.
В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании TRT World, что, учитывая все вызовы, с которыми Еревану приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в республике активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, «у народа Армении есть европейские устремления».
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян также говорил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. При этом он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Россией.