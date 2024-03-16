МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики

«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять», — подчеркнула представитель МИД.