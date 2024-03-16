В Челябинской области явка в первый день выборов превысила 30%

За 15 марта явка на выборах президента в Челябинской области составила 34,3%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.
В отдельных территориях явка оказалась еще выше. Лидируют закрытые города. В Трехгорном проголосовал 51% избирателей, в Снежинске 47,8%.
Больше 40% избирателей пришли на свои участки 15 марта в Нагайбакском, Каслинском и Октябрьском районах.
А вот в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска явка по итогам первого дня голосования составила менее 23%. Такая же ситуация в Копейске и Златоусте.