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В Челябинской области явка в первый день выборов превысила 30%

В Челябинской области за день проголосовали 34% избирателей.
Источник: Комсомольская правда

За 15 марта явка на выборах президента в Челябинской области составила 34,3%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

В отдельных территориях явка оказалась еще выше. Лидируют закрытые города. В Трехгорном проголосовал 51% избирателей, в Снежинске 47,8%.

Больше 40% избирателей пришли на свои участки 15 марта в Нагайбакском, Каслинском и Октябрьском районах.

А вот в Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска явка по итогам первого дня голосования составила менее 23%. Такая же ситуация в Копейске и Златоусте.