Парламент определился с кандидатурой новой главы Счетной палаты Молдовы

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Парламентская комиссия по контролю за публичными финансами предложит кандидатуру Татьяны Шевчук на должность председателя Счетной палаты.
Шевчук была выбрана после организации открытого конкурса, на который поступили заявки от трех соискателей. Один из них не предоставил полный пакет документов, поэтому к этапу собеседований были допущены два человека. В итоге кандидатура Шевчук получила наивысший балл.
Татьяна Шевчук — доктор экономических наук и имеет опыт работы в сфере госфинансов. В 2022 году она была назначена парламентом членом Счетной палаты.
Согласно законодательству, председатель СП избирается сроком на пять лет большинством голосов депутатов.
Нынешний глава ведомства Мариан Лупу был назначен руководителем СП в феврале 2019 года.