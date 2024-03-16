Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух стран, обсудили Шавкат Мирзиёев и члены правительственной делегации во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также в ходе встречи говорили о дальнейшем расширении узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.
«В частности, особое внимание было уделено формированию новой повестки практического взаимодействия в рамках подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Подчеркнули необходимость устранения барьеров и принятия согласованных мер по наращиванию объемов взаимного товарооборота, в том числе в ходе деятельности рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.
Отметили целесообразность активного продвижения нового портфеля инвестиционных программ в приоритетных отраслях и инфраструктурных проектов регионального значения в области транспорта и энергетики.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность продолжения тесных и системных контактов на уровне правительств в целях кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.
Лидер Узбекистана искренне поздравил премьер-министра Олжаса Бектенова с недавним назначением и пожелал больших успехов в работе.
В свою очередь, глава правительства Казахстана передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.