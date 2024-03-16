Узбекистан и Казахстан углубляют стратегическое партнерство

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнерстве двух стран, обсудили Шавкат Мирзиёев и члены правительственной делегации во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.