В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки

«Женщина 1946 года рождения попыталась использовать зеленку для того, чтобы испортить бюллетени. К счастью, ей это сделать не удалось, КОИБ остался в рабочем состоянии, как и не пострадали бюллетени в нем», — сказал он.
По его словам, правоохранительные органы ведут работу, данные действия подпадают под действие статьи 141 УК РФ, возбуждено уголовное дело.
«Во избежание того, чтобы кто-то каким-то образом мог вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, вчера было принято решение, я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках республики представители правоохранительных органов имели возможность досматривать все те большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки», — сказал Малышев.
В Республике Крым стартовал второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель.
Все 1130 участков открылись штатно, голосование продолжится до 20.00.
Только на 15 часов в первый день голосования в республике проголосовали более 28% избирателей, в том числе с помощью ДЭГ.
В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.