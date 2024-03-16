В Крыму на избирательных участках будут проверять сумки

«Во избежание того, чтобы кто-то каким-то образом мог вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, вчера было принято решение, я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках республики представители правоохранительных органов имели возможность досматривать все те большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки», — сказал Малышев.