Нижегородский избирком опроверг информацию о вбросах

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Нижегородской области открылся 2 181 избирательный участок. Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования. Для голосования с помощью ДЭГ в список избирателей включены 288 371 человек.