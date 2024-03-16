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Нижегородский избирком опроверг информацию о вбросах

За нарушение пытались выдать процесс подсчета бюллетеней с помощью КОИБа.

Избирательная комиссия Нижегородской области опровергла информацию о вбросе на одном из участков. За нарушение пытались выдать процесс подсчета бюллетеней с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«На избирательном участке № 912 в городе Дзержинск в 20:00 проходила процедура ввода бюллетеней в КОИБ из переносных ящиков согласно установленной инструкции. Присутствовали наблюдатели, которые не зафиксировали нарушений», — пояснили в избиркоме.

Фейки распространялись в ряде оппозиционных тг-каналов.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Нижегородской области открылся 2 181 избирательный участок. Для избирателей, подавших заявление на участие в ДЭГ, доступен специальный портал для голосования. Для голосования с помощью ДЭГ в список избирателей включены 288 371 человек.