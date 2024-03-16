Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проголосовал на выборах президента России. Руководитель столичной администрации пришел на участок с женой и детьми.
Как написал Ратмир Мавлиев в соцсетях после голосования, новый трехдневный формат голосования оказался очень удобным, так как даёт возможность каждому выбрать удобное время для голосования.
«Это важное событие для всех нас. Мы определяем курс развития нашей страны. Приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор», — написал он в соцсетях после участия в выборах.