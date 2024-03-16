Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии

В России продолжаются трехдневные выборы президента России. По данным областного избиркома, за вчерашний день в Омске на избирательные участки пришли более 560 тысяч избирателей, это почти 39%. В районах явка составила 47,66%, в городе — 33,50%. Сегодня, как и вчера, двери участков будут открыты до 20.00 часов.
«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом. Первый выезд — семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот. Она понимает важность участия в выборах президента. Берем пример со старшего поколения», — написал губернатор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.