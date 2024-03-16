Хренин планирует посетить Казахстан

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин планирует в будущем посетить Казахстан, об этом сообщил помощник министра по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По его словам, была завершена процедура аккредитации военного атташе Казахстана Уларбека Абыкеева при Минобороны республики.
«Встреча прошла в конструктивном ключе. Обсуждены направления двустороннего сотрудничества, а также в рамках международных организаций, в том числе предстоящий официальный визит министра обороны Беларуси в Казахстан», — написал она своей странице в социальных сетях.
Беларусь и Казахстан активно развивают двустороннее сотрудничество по ряду вопросов. Так, ранее Казахстан, который в этом году председательствует в ШОС, положительно отозвался о вступлении республики в организацию.
«Казахстан приветствует вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы надеемся, что 4 июля в Астане Беларусь станет полноправным членом ШОС», — заявил посол Казахстана в Минске Ерлан Байжанов.
В начале марта он встречался с белорусским лидером Александром Лукашенко. Позднее посол сообщил о том, что планируется также визит в Беларусь главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Подготовка к визиту, по его словам, ведется с прошлого года, но из-за несовпадения в графиках двух лидеров его пока не удалось осуществить. Планируется, что президенты смогут встретиться в течение ближайшего полугода, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.