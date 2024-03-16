Хренин планирует посетить Казахстан

Подготовка к визиту, по его словам, ведется с прошлого года, но из-за несовпадения в графиках двух лидеров его пока не удалось осуществить. Планируется, что президенты смогут встретиться в течение ближайшего полугода, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.