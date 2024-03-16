Явка на выборах президента России превысила 38 процентов

«Явка вчера была, на мой взгляд, очень хорошая, вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — сказал он.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к полудню — 34,72%, к 17:00 — 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.
Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.
В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.