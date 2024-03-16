Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах президента

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал 16 марта на выборах президента России. Глава региона прибыл на избирательный участок вместе с супругой и детьми. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Для нас голосовать вместе — это традиция. Раньше мы ходили с родителями на выборы, они учили, что каждый голос должен быть услышан. Теперь важно показать детям, что сегодня мы голосуем за наше будущее, — говорит глава региона.
В правительстве напомнили, что явка на выборах президента в регионе составила 29,52. Значимых происшествий и нарушений не зарегистрировано. Во второй день голосования в области работают 1 872 избирательных участка.
Скорее всего семья губернатора Приангарья примет участие в викторине «Всей семьей на выборы». Она проводится с 15 по 17 марта в Иркутске. На фотографиях от правительства Приангарья видно, как сын Игоря Кобзева опускает билет викторины в ящик.
Попытать удачу и стать участником может любой житель Иркутска в возрасте от 18 лет. А если вы уже приняли участие, то смотрите прямую трансляцию в 18:00.