Участники СВО рассказали, почему проголосовали на выборах президента России

Добровольцы, контрактники и кадровые военные рассказали, что голосуют за сильную Россию, которая никогда не оставит своих граждан в трудную минуту, с заботой относится к женщинам, старикам и детям.
По словам добровольца из Иркутска по имени Николай, людям постоянно приходится делать выбор — с кем дружить, какую выбрать работу, встать ли на защиту Родины или трусливо сбежать за границу. Когда началась спецоперация, он сделал свой выбор, а сейчас, когда решается судьба страны, конечно же, пришел на избирательный участок.
«Каждый сам решает, за кого отдать свой голос. Но когда нужно сделать выбор, какой станет Россия завтра, нельзя оставаться дома. Я и мои друзья пришли проголосовать, потому что своими глазами видели, чем заканчивается равнодушное молчание. Поэтому я проголосовал за сильную страну, которая развивается и заботится о своих людях», — сказал боец СВО Николай.
Кадровый офицер из Ангарска Виталий считает, что сегодня перед всей страной, перед каждым жителем стоит одна главная задача — выстоять и не прогнуться перед западом. Выборы Президента, по его словам, — это первый шаг, который определит, каким путем Россия будет двигаться дальше.
«В моем понимании, сильная и самостоятельная страна — это государство, в котором есть своя промышленность и свои технологии. Это страна, в которой хорошее образование, доступное здравоохранение, где у людей есть работа. Государство, которое заботится о своих гражданах, стариках, женщинах и детях. Сегодня мы идем правильным путем, с которого нельзя сворачивать. Поэтому я пришел и проголосовал», — рассказал Виталий.
Участник специальной военной операции из Братска по имени Егор отметил, что он никогда не сомневался — идти голосовать или нет. По его словам, участие в выборах стало семейной традицией. Сейчас он пришел на участок вместе со своей семьей.
«Сегодня человек не пришел на выборы президента, завтра проигнорировал домовое собрание или уличный сход. А потом жалуется, что не ремонтируют дорогу, течет крыша или перегорели все лампочки. Чтобы в нашей стране строили дороги, школы, детские сады, ремонтировали дома, нужно просто ходить на выборы», — поделился своим мнением Егор.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди») выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.