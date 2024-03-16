Участники СВО рассказали, почему проголосовали на выборах президента России

«В моем понимании, сильная и самостоятельная страна — это государство, в котором есть своя промышленность и свои технологии. Это страна, в которой хорошее образование, доступное здравоохранение, где у людей есть работа. Государство, которое заботится о своих гражданах, стариках, женщинах и детях. Сегодня мы идем правильным путем, с которого нельзя сворачивать. Поэтому я пришел и проголосовал», — рассказал Виталий.