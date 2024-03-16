Международные электоральные эксперты посетили выборы в Хабаровске

В Хабаровске в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи работают международные электоральные эксперты из Аргентины, Сербии, Алжира, Малави и других стран. В субботу 16 марта они посетили избирательный участок № 135, расположенный в школе МЧС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»



Гостей встретили учащиеся школы с большим размахом, исполнив для них творческие номера и вручив сувениры. Иностранцы были тронуты столь тёплым приемом и рассказали об особенностях электорального процесса в их странах

— У нас в Малави демократическая система, выборы проходят каждые четыре года, но в отличии от России голосуют в течении всего одного дня. Также у нас список партий и кандидатов на выборах намного шире. При этом, в этот день не устраивают праздники или концерты, это обычный рабочий день в который надо найти время, прийти на участок и проголосовать, — рассказала Моналиса Кангулу.





Также в зарубежных странах не так часто на выборах присутствуют иностранные наблюдатели. По словам гостя из Сербии Милана Станойловича, в его стране иностранные наблюдатели присутствуют на выборах реже чем в России. Первый раз это были наблюдатели ООН в 2000 году, второй раз — в прошлом году на парламентских выборах.

— Посетить выборы в России я хотел по двум причинам. Во-первых я испытываю теплые чувств к вашей стране и к её народу, а во-вторых готовлюсь стать юристом и мне интересно изучить ваш электоральный процесс, для меня это хорошая практика, — отметил Милан Станойлович При этом Милан извинился за то, что говорить с русскими братьями ему приходится по-английски, в Сербии русский язык в школах не преподают. Изучить можно только на дополнительных курсах. Но для него как председателя общества сербско-русской дружбы в его родном городе, поездка в Россию очень важна, она оставила массу положительных впечатлений, и он будет с удовольствием рассказывать о ней своим землякам.