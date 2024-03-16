Шалабаев проголосовал на выборах президента России

«Решили с семьей прийти проголосовать сегодня. Дети подгоняли с самого утра: для них это тоже праздник, как и для нас с женой, когда мы были маленькими и ходили на выборы с нашими родителями. Для многих ребят это действительно развлечение, в то время как это важнейшей выбор, который мы делаем все вместе для будущего нашей страны, нашего города», — подчеркнул мэр.