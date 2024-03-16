Шалабаев проголосовал на выборах президента России

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах президента РФ, на избирательный участок он пришел вместе с семьей, об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Решили с семьей прийти проголосовать сегодня. Дети подгоняли с самого утра: для них это тоже праздник, как и для нас с женой, когда мы были маленькими и ходили на выборы с нашими родителями. Для многих ребят это действительно развлечение, в то время как это важнейшей выбор, который мы делаем все вместе для будущего нашей страны, нашего города», — подчеркнул мэр.
Шалабаев напомнил, что Россия — самая большая в мире страна, в ней проживает более 190 национальностей.
«Мы все очень разные, но схожи в том, что желаем нашей стране мира, процветания, побед! Уверен, что в будущем мы только приумножим уже достигнутое. Для этого мы, граждане своей страны, и ходим на выборы. Сейчас это сделать особенно удобно: можно привычно прийти на свой участок, можно проголосовать электронно», — заметил глава Нижнего Новгорода.