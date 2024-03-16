В Омской области к полудню проголосовали 45 процентов избирателей

«К полудню в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 39,57%, в районах — 53, 54,%.В лидерах, как и прежде, Крутинский район с явкой 69%. И еще в пяти районах явка превысила 60%», — сообщили в пресс-службе, отметив, что многие избиратели пришли на участки с детьми.