В Омской области к полудню проголосовали 45 процентов избирателей

«К полудню в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 39,57%, в районах — 53, 54,%.В лидерах, как и прежде, Крутинский район с явкой 69%. И еще в пяти районах явка превысила 60%», — сообщили в пресс-службе, отметив, что многие избиратели пришли на участки с детьми.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.