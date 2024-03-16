Приз Lada: в РТ назвали первого победителя конкурса «Всей семьей на выборы»

Напомним, 16 марта и 17 марта 2024 года любая семья из Татарстана может выиграть один из оставшихся двух автомобилей Lada Vesta в фотоконкурсе #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, посвящённом к Году семьи в России.