Приз Lada: в РТ назвали первого победителя конкурса «Всей семьей на выборы»

В Татарстане определили первого победителя конкурса «Всей семьей на выборы», сообщается в группе ТатарстанАлга в соцсетях.
По итогам первого дня конкурса фотоконкурса «Всей семьей на выборы» победила семья из Актанышского района республики. Флюда Гардисламова и её муж стали обладателями первого из трех автомобилей Lada Vesta.
«Пользователь Флюда Гардисламова выложила фото с соблюдением всех правил участия в конкурсе, — сообщили во во время прямой трансляции в группе. — Поздравляем семью Гардисламовых, организаторы пригласят их на финальную трансляцию в воскресенье».
Напомним, 16 марта и 17 марта 2024 года любая семья из Татарстана может выиграть один из оставшихся двух автомобилей Lada Vesta в фотоконкурсе #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, посвящённом к Году семьи в России.
Всего за несколько часов с начала фотоконкурса #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, татарстанцы выложили более 11 тысяч фото.