Василий Голубев отдал свой голос на выборах президента России

Ростовская область, 16 марта 2024. DON24.RU. Губернатор Василий Голубев отдал свой голос за кандидата в президенты России. Об этом он написал в своем телеграм-канале. На избирательный участок глава региона пришел вместе с супругой.