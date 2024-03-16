Василий Голубев отдал свой голос на выборах президента России

Но он отметил, что у граждан России есть удобная возможность голосовать удаленно через ДЭГ.
«Дистанционное голосование — хорошая возможность для удобного волеизъявления. В Ростовской области эту форму голосования выбрали более 390 тысяч моих земляков», — рассказал губернатор.
Большинство дончан предпочитают традиционный способ голосования и приходят на участки лично.
«Многие пришли на участки всей семьей, потому что хорошо понимают: важное дело выбора будущего страны касается всех родных, наших детей и внуков», — добавил Василий Голубев.