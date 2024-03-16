Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Василий Голубев отдал свой голос на выборах президента России

Ростовская область, 16 марта 2024. DON24.RU. Губернатор Василий Голубев отдал свой голос за кандидата в президенты России. Об этом он написал в своем телеграм-канале. На избирательный участок глава региона пришел вместе с супругой.
Источник: соцсети

Но он отметил, что у граждан России есть удобная возможность голосовать удаленно через ДЭГ.

«Дистанционное голосование — хорошая возможность для удобного волеизъявления. В Ростовской области эту форму голосования выбрали более 390 тысяч моих земляков», — рассказал губернатор.

Большинство дончан предпочитают традиционный способ голосования и приходят на участки лично.

«Многие пришли на участки всей семьей, потому что хорошо понимают: важное дело выбора будущего страны касается всех родных, наших детей и внуков», — добавил Василий Голубев.