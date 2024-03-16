Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента в Тольятти

Во вторник, 16 марта 2024 года, в Тольятти известный российский певец Сергей Жуков проголосовал на выборах президента России. В Автоград исполнитель приехал, чтобы выступить с концертом на «Лада Арене».
— Я стараюсь никогда не оставаться в стороне событий, на которые могу повлиять. Выборы в этом году застали меня на гастролях. Я знал заранее, что так будет, поэтому взял открепительный и проголосовал в Тольятти, — написал Сергей Жуков в социальной сети.
Солист популярной группы «Руки Вверх!» отметил, что был приятно удивлен царящей на избирательном участке атмосфере. По его словам, многие приходят всей семьей.
— Шел с настроем «сделать дело», а попал в такую праздничную и семейную атмосферу, как в детстве было, когда с мамой ходил. Сотрудники улыбаются, люди что-то обсуждают, покупают, угощаются, музыка играет. Радует, что людей много, — рассказал Сергей Жуков.