Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента в Тольятти

— Я стараюсь никогда не оставаться в стороне событий, на которые могу повлиять. Выборы в этом году застали меня на гастролях. Я знал заранее, что так будет, поэтому взял открепительный и проголосовал в Тольятти, — написал Сергей Жуков в социальной сети.