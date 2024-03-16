Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. За десять лет в составе Российской Федерации Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа РФ, опубликованном 16 марта — в день исторического голосования крымчан на референдуме.