Десять лет спустя: в МИДе рассказали о развитии Крыма в составе России

«Произошедшие значительные перемены, стабильное социально-экономическое развитие и прочный мир на многонациональном крымском полуострове подтверждают правильность принятого крымчанами 10 лет назад исторического выбора в пользу воссоединения с Россией», — опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
По итогам референдума 16 марта 2014 года «за» вхождение республики в состав России проголосовало 96,77% крымчан при явке 83,1%. В Севастополе эти показатели составили 95,6% при явке 89,5%, напоминают в МИде.
«За голосованием следили 135 международных наблюдателей из 23 стран, а также 1240 представителей местных организаций, отметивших, что референдум прошёл без нарушений и в полном соответствии с международными нормами и демократической процедурой».
После волеизъявления крымчан был подписан договор о воссоединении с Россией двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
«В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение», — напомнили в МИДе слова президента РФ Путина из его обращения, опубликованного 18 марта 2014 года.
В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на скале у замка Ласточкино гнездо развернули 28-метровые флаги России и Крыма. Праздничные мерояприятия проходят во всех городах полуострова. В Севастополе в эти дни запланированы митинг, торжественное собрание и праздничные концерты.