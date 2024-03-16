Глава Южного Урала оценил работу по наблюдению за выборами

Там ознакомился с работой по контролю за ходом голосования на Южном Урале.
Для главы региона председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко провёл ознакомительную экскурсию. Алексей Текслер оценил видеостену, на которой можно видеть происходящее на любом избирательном участке, пообщался с наблюдателями и оценил уровнень контроля за дистанционным электронным голосованием.
По итогам визита губернатор отметил, что выборы президента на Южном Урале проходят в штатном режиме, сообщений о нарушениях или эксцессах не поступает.
«Мы посмотрели технологию, в режиме онлайн можно видеть каждый избирательный участок. В случае вопросов выезжают дополнительные силы, мобильные бригады от центра наблюдения. Это даёт возможность на месте решать любые вопросы», — отметил губернатор в ходе визита.