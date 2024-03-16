Глава Южного Урала оценил работу по наблюдению за выборами

Для главы региона председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко провёл ознакомительную экскурсию. Алексей Текслер оценил видеостену, на которой можно видеть происходящее на любом избирательном участке, пообщался с наблюдателями и оценил уровнень контроля за дистанционным электронным голосованием.