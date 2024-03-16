В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

«Они были здесь на референдуме и в 2014 году и приезжали к нам на федеральных выборах депутатов в Государственную думу VIII созыва. И каждый из них отмечает высокий уровень организации процессов. И всех всегда приводит в восхищение именно техническое оснащение наших избирательных участков: комплексы обработки избирательных бюллетеней и тотальное видеонаблюдение, круглосуточная онлайн-трансляция», — сказала Фаустова.