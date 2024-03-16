В Севастополь на выборы прибыли международные наблюдатели и эксперты

В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур из Сербии и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках «Брат за брата» Ян Брняк.
Свой визит в город федерального значения зарубежные гости начали с посещения Севастопольской избирательной комиссии, где встретились с ее председателем Ниной Фаустовой. Глава Севгоризбиркома поделилась информацией о динамике первого дня голосования и выразила надежду на то, что гости останутся удовлетворены тем, как организованы выборы в городе.
В свою очередь наблюдатель из Сербии Милош Банджур выразил надежду, что представители международной делегации увидят в Севастополе то же, что наблюдали вчера в Симферополе.
«Там не было вообще никаких замечаний с нашей стороны. Нам было очень приятно видеть такую атмосферу, и соблюдение всех прав избирателей со стороны комиссий, со стороны государства», — сказал Банджур.
Как отметила журналистам глава Севгоризбиркома, такой визит в город в период прохождения выборов президента РФ зарубежных наблюдателей и экспертов очень важен для города, потому что «каждый потом в своей стране расскажет то, что увидели на избирательных участках».
«Они были здесь на референдуме и в 2014 году и приезжали к нам на федеральных выборах депутатов в Государственную думу VIII созыва. И каждый из них отмечает высокий уровень организации процессов. И всех всегда приводит в восхищение именно техническое оснащение наших избирательных участков: комплексы обработки избирательных бюллетеней и тотальное видеонаблюдение, круглосуточная онлайн-трансляция», — сказала Фаустова.
Ранее член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения за выборами, юрист Наталья Кирюхина оценила работу местных наблюдателей.
В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.