Times: когда Путин кашляет, Шольц бежит искать бункер

Ранее депутаты бундестага снова проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Олаф Шольц также исключил поставку Украине типов дальнобойных вооружений, которые требуют действий военнослужащих Германии и, как следствие, их присутствия в стране.