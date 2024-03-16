Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Бойца «Бессмертного Сталинграда» Павла Кожевникова наградили орденом Мужества

Волжанин не раз проявлял мужество и самоотверженность в зоне СВО.

Как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов, боец штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Павел Кожевников из Волжского был награжден орденом Мужества.

Военнослужащий регулярно проявлял храбрость и самоотверженность в зоне СВО, заслужив уважение боевых товарищей.

«Именно такие молодые люди должны быть ориентиром для сверстников, примером для подражания. Искренние, честные и страстные во всем, что делают. Разносторонний бойкий парень и настоящий защитник Отечества», — отметил Андрей Гимбатов.