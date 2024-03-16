На приграничных участках в Калининградской области угощают сушками и чаем

Ранее в облизбиркоме сообщали, что в этом году впервые для граждан России, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования — два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, в Багратионовске, Советске и Мамоново.