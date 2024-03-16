На приграничных участках в Калининградской области угощают сушками и чаем

«В первый день мы застали первого избирателя, который проголосовал, эмоции говорят о многом, о том, что все было не зря. Пункты все оборудованы. Везде душевная радушная обстановка, встречают с сушками, горячим чаем», — рассказала Винярская в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ.
Ранее в облизбиркоме сообщали, что в этом году впервые для граждан России, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования — два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, в Багратионовске, Советске и Мамоново.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.