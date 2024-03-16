Почти 737 тысяч жителей Иркутской области пришли на выборы президента России

Меньше всего человек посетили избирательные участки в Бодайбинском (34,65%), Иркутском (35,26%) и Шелеховском (35,63%) районах. Кстати, в Иркутске голосовать пришли 36,97% избирателей, в Ангарском городском округе — 36,59%, а в Братске — 38,26%.