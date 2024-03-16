Почти 737 тысяч жителей Иркутской области пришли на выборы президента России

Всего за два дня проголосовали 736 733 человека. Об этом сообщают в Избиркоме Приангарья.
— Лидерами по явки стали Катангский район, где на участки пришли 63,83%, Нукутский (60,67%) и Чуйский (58,48%) районы, — говорят в Избиркоме.
Меньше всего человек посетили избирательные участки в Бодайбинском (34,65%), Иркутском (35,26%) и Шелеховском (35,63%) районах. Кстати, в Иркутске голосовать пришли 36,97% избирателей, в Ангарском городском округе — 36,59%, а в Братске — 38,26%.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала, о том, что явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России на 20:00 составила 29,52%.