Петербуржцы идут семьями голосовать во второй день выборов президента РФ

Он напомнил, что в Северной столице работают около двух тысяч избирательных участков, а власти создали все условия для комфортного и быстрого голосования.
«Мы уже видим, что горожане показывают достаточно высокую явку. Многие, кстати, приходят проголосовать всей семьей — считаю, это очень позитивная тенденция. Будущее России, наших детей и внуков мы должны выбирать вместе», — написал он.
«МК в Питере» ранее рассказал, что первый день голосования в Петербурге начался без нарушений. За избирательным процессом наблюдают 30 человек.