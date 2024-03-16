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Петербуржцы идут семьями голосовать во второй день выборов президента РФ

Петербуржцы активно голосуют во второй день выборов президента РФ. Об этом написал в своем telegram_канале председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Он напомнил, что в Северной столице работают около двух тысяч избирательных участков, а власти создали все условия для комфортного и быстрого голосования.

«Мы уже видим, что горожане показывают достаточно высокую явку. Многие, кстати, приходят проголосовать всей семьей — считаю, это очень позитивная тенденция. Будущее России, наших детей и внуков мы должны выбирать вместе», — написал он.

«МК в Питере» ранее рассказал, что первый день голосования в Петербурге начался без нарушений. За избирательным процессом наблюдают 30 человек.