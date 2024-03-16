Всей семьей на выборы: в Хабаровском крае новая традиция

Идет второй день голосования на выборах Президента в Хабаровском крае. Активность на избирательных участках — с раннего утра, как и в первый день. Как отмечают представители избирательных комиссий, многие жители региона идут на выборы с семьями. Много, и пожилых граждан, и молодых людей.
На один из избирательных участков пришла молодая семья из Хабаровского края, все они традиционно ходят на выборы. Сегодня жители стали одними из первых на избирательном участке.
— В нашей семье есть традиция — каждый год ходить на выборы. Мы не хотим оставаться в стороне, переживаем за свою страну, — говорит избиратель.
— Мы пришли на выборы, так как считаем, что от нашего голоса зависит будущее нашей страны, — рассказывает женщина. — В нашей семье четверо детей, поэтому, мы должны обеспечить им хорошее будущее.
— А мы сегодня решили выйти погулять с детьми и сразу же заглянули на избирательный участок. Долг каждого гражданина проголосовать на выборах. От этого зависит будущее России, — считает хабаровчанка.
Жители региона спешат отдать свой голос за кандидата в президенты до начала рабочего дня. Кто-то специально в свой выходной решил не оставаться в стороне и оставить заветную галочку за выбранного кандидата в бюллетене.
На участках активно голосовали и пенсионеры, которые привыкли ответственно относиться к исполнению своего гражданского долга.
Стоит отметить, что сейчас особо популярна среди жителей викторина «Всейсемьей27», участники могут выиграть автомобиль. Чтобы побороться за победу необходимо в пунктах проведения розыгрыша, на избирательных участках, получить и заполнить анкету: с собой обязательно необходимо взять паспорт. Вам выдадут брошюру, в которой нужно указать ФИО, год рождения, адрес регистрации, телефон. После чего ответить на три простых вопроса.
Заполненную анкету нужно передать волонтеру и позвонить по номеру, который он сообщит. Кроме главного приза у участников викторины есть шанс выиграть один из 30 000 тысяч ценных подарков. Мало того, избирателям до 35 лет дают в подарок билет в кино с открытой датой в любой из пяти кинотеатров Хабаровска.