Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Всей семьей на выборы: в Хабаровском крае новая традиция

Активность на избирательных участках Хабаровского края растет.
Источник: МК.RU Хабаровск

Идет второй день голосования на выборах Президента в Хабаровском крае. Активность на избирательных участках — с раннего утра, как и в первый день. Как отмечают представители избирательных комиссий, многие жители региона идут на выборы с семьями. Много, и пожилых граждан, и молодых людей.

На один из избирательных участков пришла молодая семья из Хабаровского края, все они традиционно ходят на выборы. Сегодня жители стали одними из первых на избирательном участке.

— В нашей семье есть традиция — каждый год ходить на выборы. Мы не хотим оставаться в стороне, переживаем за свою страну, — говорит избиратель.

На участках можно встретить и многодетные семьи. Многие приходят вместе с маленькими детьми.

— Мы пришли на выборы, так как считаем, что от нашего голоса зависит будущее нашей страны, — рассказывает женщина. — В нашей семье четверо детей, поэтому, мы должны обеспечить им хорошее будущее.

— А мы сегодня решили выйти погулять с детьми и сразу же заглянули на избирательный участок. Долг каждого гражданина проголосовать на выборах. От этого зависит будущее России, — считает хабаровчанка.

Жители региона спешат отдать свой голос за кандидата в президенты до начала рабочего дня. Кто-то специально в свой выходной решил не оставаться в стороне и оставить заветную галочку за выбранного кандидата в бюллетене.

На участках активно голосовали и пенсионеры, которые привыкли ответственно относиться к исполнению своего гражданского долга.

Итак, трехдневное голосование проходит без нарушений. Ждем третий день выборов и, соответственно, результаты явки. Избирательные участки в Хабаровском крае открыты с 8:00 до 20:00 без перерывов на обед.

Стоит отметить, что сейчас особо популярна среди жителей викторина «Всейсемьей27», участники могут выиграть автомобиль. Чтобы побороться за победу необходимо в пунктах проведения розыгрыша, на избирательных участках, получить и заполнить анкету: с собой обязательно необходимо взять паспорт. Вам выдадут брошюру, в которой нужно указать ФИО, год рождения, адрес регистрации, телефон. После чего ответить на три простых вопроса.

Заполненную анкету нужно передать волонтеру и позвонить по номеру, который он сообщит. Кроме главного приза у участников викторины есть шанс выиграть один из 30 000 тысяч ценных подарков. Мало того, избирателям до 35 лет дают в подарок билет в кино с открытой датой в любой из пяти кинотеатров Хабаровска.