Всей семьей на выборы: в Хабаровском крае новая традиция

Заполненную анкету нужно передать волонтеру и позвонить по номеру, который он сообщит. Кроме главного приза у участников викторины есть шанс выиграть один из 30 000 тысяч ценных подарков. Мало того, избирателям до 35 лет дают в подарок билет в кино с открытой датой в любой из пяти кинотеатров Хабаровска.