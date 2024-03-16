Явка на выборах в Иркутской области превысила 40 процентов

ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. Во второй день голосования на выборах президента РФ явка в Иркутской области на 15.00 (10.00 мск) составила более 40%, на участки для голосования пришли почти 737 тысяч избирателей, сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.
В первый день голосования явка в Иркутской области составила более 29,5%. В регионе зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысяч участков для голосования.
«Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России 16 марта на 15:00 (10.00 мск) составила 40,41% (736 733 избирателя)», — говорится в сообщении.
За ходом голосования в регионе следят более 5 тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области.
Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.