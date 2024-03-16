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Явка на выборах в Иркутской области превысила 40 процентов

Явка на выборах в Иркутской области к 15:00 составила более 40 процентов.
Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. Во второй день голосования на выборах президента РФ явка в Иркутской области на 15.00 (10.00 мск) составила более 40%, на участки для голосования пришли почти 737 тысяч избирателей, сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

В первый день голосования явка в Иркутской области составила более 29,5%. В регионе зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысяч участков для голосования.

«Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России 16 марта на 15:00 (10.00 мск) составила 40,41% (736 733 избирателя)», — говорится в сообщении.

Лидеры по явке — Катангский (63,8%) и Нукутский (60,6%) районы. В Иркутске на избирательные участки пришли почти 37% избирателей, в Братске — более 38%.

За ходом голосования в регионе следят более 5 тысяч наблюдателей от кандидатов в президенты, партий и общественной палаты области.

Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.