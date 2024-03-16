Явка на выборах в Иркутской области превысила 40 процентов

ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. Во второй день голосования на выборах президента РФ явка в Иркутской области на 15.00 (10.00 мск) составила более 40%, на участки для голосования пришли почти 737 тысяч избирателей, сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.