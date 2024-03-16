Белорусский ЦИК принимает участие в наблюдении за выборами президента РФ

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Представители белорусского ЦИК принимают участие в наблюдении за выборами президента России, сообщили в Центризбиркоме Беларуси.
В Москве и Подмосковье за ходом выборов следят председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко и член ЦИК Елена Кунцевич, а в Псковской области за ходом голосования наблюдает член ЦИК Александр Лосякин.
«Стоит отметить, что все участки для голосования оформлены в едином стиле, размещены агитационные материалы и сведения о кандидатах в президенты России, созданы условия для дистанционного электронного голосования. На всех участках для голосования дежурят сотрудники полиции и МЧС», — сообщает официальный Telegram-канал ЦИК Беларуси.
Планируется, что во время посещения избирательных участков наблюдатели смогут пообщаться с членами участковых комиссий и другими наблюдателями.
«Национальные наблюдатели охотно идут на контакт с международными наблюдателями. Рассказывают о ходе голосования и явке избирателей. По их информации нарушений в первые дни голосования не выявлено», — сказано в сообщении.
Согласно официальной информации ЦИК, явка избирателей по состоянию на 8:40 второго дня составила 36,5%.