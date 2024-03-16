Белорусский ЦИК принимает участие в наблюдении за выборами президента РФ

«Стоит отметить, что все участки для голосования оформлены в едином стиле, размещены агитационные материалы и сведения о кандидатах в президенты России, созданы условия для дистанционного электронного голосования. На всех участках для голосования дежурят сотрудники полиции и МЧС», — сообщает официальный Telegram-канал ЦИК Беларуси.