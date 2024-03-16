Автопробег с флагами России «За победу!» начался в Иркутской области

«Я считаю, что каждый из нас должен принять участие в выборах главы государства. В эти дни мы все вместе выбираем тот путь, которым пойдет страна, и тут важен голос каждого человека. Уверен, что для любого жителя нашей области важна судьба страны, поэтому и решил запустить этот автопробег с нашими флагами», — подчеркнул Иван Гущин.