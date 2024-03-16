Автопробег с флагами России «За победу!» начался в Иркутской области

Иркутские автолюбители участвуют в автопробеге «За победу!» (18+), запущенном депутатом думы Иркутска Иваном Гущиным. В рамках автопробега машины с развевающимися государственными флагами проезжают по улицам города, обращая внимание иркутян на важность участия в выборах президента России. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Я считаю, что каждый из нас должен принять участие в выборах главы государства. В эти дни мы все вместе выбираем тот путь, которым пойдет страна, и тут важен голос каждого человека. Уверен, что для любого жителя нашей области важна судьба страны, поэтому и решил запустить этот автопробег с нашими флагами», — подчеркнул Иван Гущин.
Организатор автопробега предложил всем жителям не только Иркутска, но и всех других городов области проголосовать на выборах президента России и принять участие в автопробеге «За победу!» с флагами России.
Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.