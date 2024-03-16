Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким ушедшего из жизни народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Он прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как талантливый актер и режиссер. Его уникальный творческий дар, самобытный и многогранный талант дарили тепло и положительные эмоции преданным поклонникам», — отметил глава государства.
Он также добавил, что светлая память об артисте будет жить в сердцах миллионов белорусов всегда.
Народный артист умер, не дожив всего несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея. Свои соболезнования родным артиста ранее уже выразил президент России Владимир Путин.
Позднее стало известно, что церемония прощания с Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры, его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Жизненная позиция и награды
Актер принимал активное участие в жизни своей страны, на выборах 2000 года поддержал кандидатуру Владимира Путина на пост главы государства. С 2011 по 2018 год был членом одной из комиссий при президенте РФ.
За свою жизнь Александр Ширвиндт был удостоен множества наград, в том числе награжден орденом Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, орденом «Ключ дружбы». Являлся лауреатом множества конкурсов и премий, в том числе национальной премии «Россиянин года» в номинации «Звезда России» и премии «Скрипач на крыше» в номинации «Человек-легенда».
В честь Александра Ширвиндта назван астероид (6767) Shirvindt, который открыла астроном Людмила Карачкина в 1983 году.